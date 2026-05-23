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DURAZNO

Cuento del tío: en una llamada le dijeron que su hijo necesitaba dinero tras sufrir un siniestro; le llevaron $220.000

La persona de más de 80 años debió pedir préstamos para reunir el dinero y transferirlo a los delincuentes. La Policía de Durazno exhorta a tener precaución para evitar caer en estas estafas.

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Una nueva estafa bajo la modalidad del cuento del tío se registró en Durazno. En esta oportunidad, delincuentes lograron llevarse 220.000 pesos de una persona de más de 80 años.

La maniobra se concretó luego de que la víctima recibiera una llamada de un delincuente que se hizo pasar por abogado de su hijo, que había protagonizado un siniestro de tránsito y necesitaba dinero.

La persona debió pedir préstamos para reunir el dinero y transferirlo a los delincuentes.

Foto: Subrayado.
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Un delincuente iba en una moto robada, intentó huir de la Policía, pero cayó al pavimento y fue detenido

Ante este hecho, la Policía de Durazno recordó las principales recomendaciones y precauciones que la población debe tener en cuenta para evitar caer en este tipo de engaños.

El coordinador de la Jefatura, Joe López, expresó preocupación por lo ocurrido y pidió que ante estos hechos con casos de urgencia en los que se requiera dinero de inmediato, comunicarse con la persona que se asegura que necesita ayuda para corroborar la situación llamar a alguien cercano.

López indicó que también se puede llamar al 911 para que la Policía corrobore el hecho y asesore a las personas para evitar estos casos.

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