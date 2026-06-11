Doce detenidos tras siete allanamientos en Salto con armas, drogas, dinero y vehículos incautados

Doce personas fueron detenidas tras siete allanamientos realizados en la zona sur de la ciudad de Salto en el marco de la Operación Rojo de la Policía.

El procedimiento policial se viene desarrollando desde el martes en la tarde con la participación de casi cien policías en distintos vehículos y continuará en las próximas horas.

Varias casas fueron allanadas en distintos barrios de la zona sur de la ciudad salteña en busca de armas, drogas y dinero en efectivo producto de la venta de drogas.

Seguí leyendo Dos hombres con antecedentes detenidos en operativo antidrogas en la ciudad de San Carlos

La investigación de la Policía se viene dando desde hace varios días con el objetivo de desbaratar una boca de comercialización de estupefacientes y una banda de delincuentes que cometió varios delitos contra la propiedad, como hurtos y rapiñas.

Los detenidos están a disposición de la Fiscalía de 3º turno. La Policía logró incautar armas, drogas, dinero y vehículos, algunos requeridos como robados.