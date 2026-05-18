Doble homicidio y suicidio: "quedan tres familias destrozadas", afirma sindicato policial y reclama "atención continua" en salud mental

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) expresó este lunes preocupación por lo ocurrido en Los Cerrillos, donde un policía mató a su ex, a la pareja actual de la mujer y se suicidó.

La dirigente gremial, Patricia Noy, manifestó preocupación por lo sucedido y pidió tratar el tema con respeto, porque "acá quedan tres familias destrozadas". Además, sostuvo que antes de buscar responsabilidades se deben atender las falencias en salud mental, no solo en la Policía. "Siempre toma una conmoción pública cuando es un funcionario policial, pero en el país tenemos un alto índice de suicidios", afirmó.

Si bien el acceso al arma de reglamento es un factor determinante en casos con el de Los Cerrillos, Noy recordó que hubo situaciones en las que policías se han suicidado sin tener su arma. "Una persona, cuando ya tiene esa decisión tomada, tenga un arma o no, busca los métodos igual", indicó.

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El representante del Sipolna en la Comisión de Salud Mental del Ministerio del Interior, Charles Cubilla, explicó que se está trabajando para el desarrollo de una estrategia nacional de cobertura de salud mental en la Policía en forma continua, no cuando haya un caso específico.

Reclamó por la falta de asistencia continua a los problemas de salud en el ámbito laboral y pidió destinar más recursos para cubrir esa situación.

En tanto, Noy propuso que haya incentivos a psiquiatras y psicólogos para que les convenga trabajar en la Policía y en el Ministerio del Interior.