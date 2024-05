Doble homicidio Empalme Olmos: padre de víctima reclama justicia por homicidio "alevoso y premeditado"

Luego le disparó una vez al otro hombre de 30 años, y se fue del ómnibus. La víctima alcanzó a llamar al servicio de emergencias 911 de la Policía, pero el asesino volvió sobre sus pasos, subió al ómnibus y le disparó nuevamente. Todo eso quedó registrado en la llamada que la víctima hizo a la Policía.

Cuando los agentes llegaron a la fábrica encontraron al empresario en un portón, y allí mismo fue detenido.

La defensa de una de las víctimas solicita desde hace varios meses que la condición del imputado se revea. El corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro, informó que luego de la audiencia de esta tarde todo siguió igual. El tema continúa en discusión; el juicio oral tendrá lugar en el mes de setiembre.

Finalizada la audiencia, Subrayado conversó con Antonio Bruzzone, padre de una de las víctimas. "Lo que no se puede perder de vista que Radiccioni con el argumento de sus 76 años y sus enfermedades, que no son otras que las propias de su edad, porque no tiene ninguna enfermedad grave. Hasta ahora con ese argumento ha permanecido en una prisión domiciliaria en su casa sin que sus acciones hayan tenido ninguna consecuencia para él", manifestó.

Bruzzone espera que Humberto Radiccioni cumpla prisión efectiva y que se cumpla el dicho de que la justicia tarda, pero llega ya que considera que cometió un homicidio "alevoso y premeditado".

Por su parte, Jorge Díaz, el abogado defensor de las víctimas dijo a Subrayado que solicitaron que se agregue la historia clínica ampliada y una ampliación de la pericia inicial del autor del doble homicidio. "Me parece que lo que se está buscando acá por parte de la defensa es preparar el terreno para tratar de demostrar la imposibilidad de que esta persona pueda cumplir su pena en la cárcel, pero para eso falta mucho", explicó.