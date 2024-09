Doble fecha de Eliminatorias: Uruguay enfrenta a Perú en Lima y a Ecuador en Montevideo

Uruguay cuenta con cuatro victorias, tres empates y una sola derrota en los ocho partidos que disputó por Eliminatorias.

El DT podrá contar con Nahitan Nández y Federico Valverde, tras haber cumplido la sanción por acumulación de tarjetas amarillas,

Octubre, Perú de visita y Ecuador en casa. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ThqZIrtEQo — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2024

Por la novena fecha se enfrentan: Perú vs Uruguay/ Ecuador vs Paraguay/ Venezuela vs Argentina/ Chile vs Brasil/ Bolivia vs Colombia.

Por la décima fecha se enfrentan: Uruguay vs Ecuador/ Paraguay vs Venezuela/ Colombia vs Chile/ Argentina vs Bolivia/ Brasil vs Perú.