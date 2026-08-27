El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. Se actualizará a las 10:00.
Doble advertencia naranja y amarilla de Inumet por tormentas puntualmente severas
Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas. Alcanza a una gran parte del país.
La advertencia naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
En tanto, la advertencia amarilla indica que se esperan tormentas puntualmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Tormentas y lluvias: cesó advertencia naranja pero la de color amarillo afecta a 11 departamentos
Advertencia naranja
Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.
Cerro Largo: Esperanza.
Durazno: todo el departamento.
Flores: Andresito.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.
Maldonado: Aiguá y Los Talas.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.
Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.
Salto: Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, María Albina, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.
Advertencia amarilla
Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.
Artigas: Sequeira.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Paysandú: Tambores.
Rocha: Barra del Chuy, Cebollatí y Chuy.
Salto: Arapey, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón y Vergara.
Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala.
Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
Florida: Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, La Cruz, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.
Maldonado: Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Punta Ballena, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.
Río Negro: Bellaco, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.
Soriano: Mercedes.
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