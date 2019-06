Divulgaron nuevos mensajes entre Neymar y la modelo que comprometen al jugador

Najila le envió una foto de las marcas que le quedaron en su cuerpo por las presuntas agresiones que recibió por parte de Neymar, quien contestó (en forma de broma) que eso fue producto de los pedidos que ella le hacía.

"Te pedía que pararas", respondió Najila.

En la conversación también se ve que la modelo mandó otro WhatsApp a Neymar el domingo, después de que el jugador negase las acusaciones a través de Instagram mostrando las conversaciones con ella.

"No has mostrado toda la conversación", escribió la mujer, enviando también un pantallazo del vídeo en el que se la ve dando bofetadas en el jugador.

Los medios de Brasil también filtraron un audio entre el futbolista y la modelo, que acusó al crack de violación y agresión.

Este mensaje fue enviado por la mujer luego de que el jugador del PSG y la selección de Brasil publicara un video en sus redes sociales para defenderse de la acusación en su contra.

"Neymar, sabés muy bien lo que pasó. El estado en que llegaste al hotel. Sabes muy bien que yo quería verte en una buena, que yo no quería nada de eso y que llegaste totalmente loco, muy loco, e hiciste lo que hiciste conmigo.

Y después reaccionaste como si yo no fuera nadie. Sabés de tu error. Deberías ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo: 'Quien me conoce sabe'… Quien te conoce sabe … ¡Nada!'

Yo se, pasé, tu lo hiciste conmigo, entonces soy yo la que te conoce. Y te conozco y nadie más, yo y todas las demás a las que le hiciste esas atrocidades”

"¿Cómo yo iba a planear eso? ¿Cómo iba a planear que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?

"Dios es justo y ningún dinero lo compra. Puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famoso, bla... bla... bla… Pero no sos Dios. Y se hará justicia. Puedes haber contratado a los mejores abogados, pero no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad, y voy a pedir que te hagan un examen antidóping para ver si ese día no estabas drogado (…)".

Neymar declaró ante la justicia

El astro brasileño del fútbol, se presentó a declarar a la policía de Río de Janeiro, luego de difundir las fotos íntimas de la mujer.

El jugador llegó con dificultad al centro policíaco debido a la lesión en el tobillo derecho que sufrió el miércoles en el amistoso entre la selección de Brasil y Catar, misma por la que no podrá participar en la Copa América a celebrarse en su país a partir de la semana próxima.