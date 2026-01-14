RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMO UBER Y CABIFY

Disturbios e insultos en la Junta Departamental de Canelones tras la habilitación a las aplicaciones de transporte

La Junta Departamental de Canelones aprobó por mayoría del Frente Amplio la habilitación de las aplicaciones de transporte, como Uber y Cabify. Taxistas reclamaron a los gritos desde las barras.

Junta-de-Canelones-disturbios-uber

En Canelones cerca de 400 vehículos desempeñan funciones de transporte de pasajeros bajo el uso de aplicaciones, según datos ofrecidos por el intendente Francisco Legnani en 2025.

A finales de noviembre del año pasado el jerarca se refirió a la necesidad de regular la situación, en el marco de políticas departamentales que modernicen el transporte y la movilidad en el departamento, indicó.

La gremial de taxistas de Canelones mantuvo una postura contraria a la habilitación de estas aplicaciones, asegurando que esto implicaría una baja en los ingresos de los profesionales del volante. La misma protesta que se dio años atrás en Montevideo.

La sesión del martes de noche fue interrumpida varias veces por el reclamo de los taxistas, quienes a los gritos manifestaban su descontento ante el avance el proyecto y la votación.

Finalmente, con 18 votos a favor y 13 en contra, con mayoría del oficialismo (Frente Amplio) se votó el permiso para las aplicaciones de pasajeros.

Al terminar la votación se vivieron momentos de tensión cuando propietarios de taxis se fueron del lugar a los gritos contra los ediles del gobierno.

