Disturbios en cárcel de Colonia derivaron en la fuga de un preso, que fue recapturado tras operativo

Un operativo policial fue desplegado este domingo de noche tras registrarse disturbios y la fuga de un preso en la Unidad N.° 14 “Piedras de los Indios”, en el departamento de Colonia.
Varios presos rompieron rejas y ventanas, y uno de ellos escapó, pero fue recapturado cuando caminaba por la ruta 21.
El episodio comenzó sobre las 21:00 horas en uno de los módulos, donde hay 29 personas privadas de libertad. Según la información policial, los reclusos provocaron daños, con rotura de vidrios y rejas, y en medio de la situación un hombre logró escapar del establecimiento.
Ante la fuga, la Policía activó un operativo. Mientras un equipo aseguraba el perímetro de la cárcel para evitar nuevas fugas y controlar la situación interna, otros policías iniciaron un rastrillaje por las zonas cercanas.
El operativo terminó cerca de las 22:30, cuando el fugado fue ubicado y recapturado a la altura del kilómetro 180 de la ruta 21.
