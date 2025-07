Disponen medidas para conductor que atropelló y mató a un hombre en Las Piedras; familiares piden que vaya preso

Vecinos y familiares de Jorge Martínez, de 49 años, uno de los accidentados, se manifestaron frente a la sede judicial reclamando celeridad en el caso.

"Nadie nos lo va a traer de vuelta, pero queremos que hagan algo. Que la Justicia se ponga del lado de nosotros también a pensar un poquito". Y agregaron: "Queremos que vaya preso porque queremos que la Justicia se haga cargo y que pague como tiene que pagar. Más allá de los problemas que él tenga, lo queremos preso".

El hermano del fallecido dijo a Subrayado que cuando el conductor bajó del vehículo señaló a la Policía que sin un abogado no hablaba: "Tan loco no estaba el hombre. Jorge vivía conmigo, yo miro para el costado y no lo tengo, sé que no me lo van a devolver, pero quiero justicia. Quiero que el hombre vaya preso".

Por su parte, la abogada de la familia de Martínez, Giselle Freccero, comentó a Subrayado que en la audiencia se tomaron medidas de seguridad contra el imputado, como el cierre de fronteras, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio.

"Se habló del tema de retirarle la liberta de conducir porque esta persona todavía tiene libreta de conducir y, lamentablemente nuestra normativa penal, no prevé el retiro de la libreta que fue lo que manifestó la jueza y la fiscalía". Y añadió: "Solicitamos que la Intendencia de Canelones tome las medidas pertinentes y le retire la libreta de conducir a esta persona".

ABOGADA ACCIDENTE

El caso

Un hombre de 49 años murió y un joven de 25 resultó lesionado tras ser atropellados por un vehículo en el barrio Las Torres de la ciudad de Las Piedras departamento de Canelones.

El siniestro de tránsito ocurrió en las inmediaciones de Camino a Poquitos antes de llegar a la ciudad. El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, detalló que el vehículo primero embistió al joven de 25 años, a quien le provocó heridas graves, continuó la marcha, y a unos 300 metros atropelló al otro peatón, el hombre de 49 años, que falleció en el lugar.