homicidio del militar

Discutió con un militar y lo mató de un disparo en el cuello: fue condenado a casi 10 años de prisión en Durazno

El militar, de 24 años, mantuvo una discusión el sábado con el homicida de 32 años, que le disparó en la garganta.

El militar cumplía funciones en el Batallón 13 en Durazno.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Justicia condenó este jueves a un delincuente de 32 años que, el sábado en Durazno, discutió con un militar de 24 años y lo mató de un disparo en la garganta. Fue enviado a prisión por homicidio agravado y comenzó a cumplir una pena de 9 años y 6 meses de cárcel.

El condenado tenía dos antecedentes penales de 2020 y 2022 por lesiones personales agravadas, intento de rapiña y desacato.

El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, informó el domingo que la víctima estaba en un local nocturno con otras personas, y que de allí se retiraron, recorrieron la zona céntrica y se fueron a una casa en el barrio La Calera. “Allí se da una discusión entre la víctima y una persona que es el autor de este hecho, que le efectúa un disparo de arma de fuego en la garganta, ocasionándole la muerte”, dijo.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del crimen.
El militar cumplía servicios en el Batallón de Infantería Blindado N.° 13, ubicado en Durazno.

