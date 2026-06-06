RECIBÍ EL NEWSLETTER
Avenida larrañaga

Discutió con un hombre en el tránsito, le mostró un arma y terminó baleado: el otro era policía

Ocurrió en el límite de los barrios Villa Española y Pérez Castellanos. Hubo disturbios, que incluyeron corridas, entre la Policía que llegó al lugar y vecinos.

El ataque ocurrió a 700 metros de donde se inició la discusión en el tránsito.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Una discusión en el tránsito terminó con el conductor de un vehículo baleado.

Según la información primaria, quien terminó herido circulaba en un auto Chevrolet Onix gris cuando protagonizó una discusión con otro hombre y le mostró una réplica de pistola, según supo Subrayado.

El amenazado fue un policía que circulaba de particular, quien disparó dos veces y baleó al conductor en una pierna.

Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente el 25 de diciembre de 2025 en rambla, en Punta Gorda.
Seguí leyendo

Comienzan obras en la curva de Punta Gorda donde hubo varios accidentes: habrá desvíos durante cinco meses

El primero de los conductores fue asistido en el lugar en una ambulancia, mientras que el efectivo policial resultó ileso.

Se produjeron incidentes con vecinos cuando la Policía trabajaba en el lugar. Incluso hubo corridas. Acudieron efectivos de Digoe, GEO, URPM y Guardia Republicana.

La escena fue en Dámaso Antonio Larrañaga y Arribeños, límite de los barrios Villa Española y Pérez Castellanos. La discusión entre ambos hombres había comenzado algunas cuadras antes, en Sebastián Elcano y Larrañaga.

El policía, mientras perseguía al hombre que le había mostrado el arma, llamó al 911 para informar de la situación y pedir apoyo, surge de la información policial.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Punta de Rieles. video
Montevideo

Dos homicidios en Punta de Rieles el sábado: las víctimas tenían 27 y 21 años
Foto: Subrayado.  video
yamandú orsi

"Hoy me levanté reconsiderando": Orsi dijo que se está "cuestionando" si viaja o no a ver a Uruguay al Mundial
Imagen: AUF TV. video
ciudad de canelones

Última parada antes del Mundial: la selección uruguaya hizo su segunda despedida en Canelones

Dejá tu comentario