Una discusión en el tránsito terminó con el conductor de un vehículo baleado.
Discutió con un hombre en el tránsito, le mostró un arma y terminó baleado: el otro era policía
Ocurrió en el límite de los barrios Villa Española y Pérez Castellanos. Hubo disturbios, que incluyeron corridas, entre la Policía que llegó al lugar y vecinos.
Según la información primaria, quien terminó herido circulaba en un auto Chevrolet Onix gris cuando protagonizó una discusión con otro hombre y le mostró una réplica de pistola, según supo Subrayado.
El amenazado fue un policía que circulaba de particular, quien disparó dos veces y baleó al conductor en una pierna.
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El primero de los conductores fue asistido en el lugar en una ambulancia, mientras que el efectivo policial resultó ileso.
Se produjeron incidentes con vecinos cuando la Policía trabajaba en el lugar. Incluso hubo corridas. Acudieron efectivos de Digoe, GEO, URPM y Guardia Republicana.
La escena fue en Dámaso Antonio Larrañaga y Arribeños, límite de los barrios Villa Española y Pérez Castellanos. La discusión entre ambos hombres había comenzado algunas cuadras antes, en Sebastián Elcano y Larrañaga.
El policía, mientras perseguía al hombre que le había mostrado el arma, llamó al 911 para informar de la situación y pedir apoyo, surge de la información policial.
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