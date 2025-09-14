RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando

El hecho ocurrió este sábado en un horno de ladrillos tras una discusión entre ambos. En el caso, trabaja la Fiscalía de Pando, Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.

Policía de Canelones detuvo al autor del homicidio de un hombre, de 24 años, ocurrido este sábado en un horno de ladrillos ubicado en el Barrio Talar de la ciudad de Pando.

Personal del Departamento de Homicidios, con el apoyo de la Dirección de Aviación Policial, ubicó al agresor en unos montes de la zona, informó el vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira.

La discusión entre los dos empleados derivó en que uno de ellos tomó el arma de fuego y le efectuó un disparo al otro.

El herido llegó a ser trasladado para recibir atención médica en el Hospital de Pando, pero falleció.

