Policía de Canelones detuvo al autor del homicidio de un hombre, de 24 años, ocurrido este sábado en un horno de ladrillos ubicado en el Barrio Talar de la ciudad de Pando.
Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando
El hecho ocurrió este sábado en un horno de ladrillos tras una discusión entre ambos. En el caso, trabaja la Fiscalía de Pando, Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.
Personal del Departamento de Homicidios, con el apoyo de la Dirección de Aviación Policial, ubicó al agresor en unos montes de la zona, informó el vocero de la Jefatura de Policía, Alejandro Ferreira.
La discusión entre los dos empleados derivó en que uno de ellos tomó el arma de fuego y le efectuó un disparo al otro.
Seguí leyendo
Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
El herido llegó a ser trasladado para recibir atención médica en el Hospital de Pando, pero falleció.
Lo más visto
TENSIÓN EN LA TEJA
Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
CERRO LARGO
Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA
Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN
Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida
ATAQUE A TIROS EN JARDINES DEL HIPÓDROMO
Dejá tu comentario