Directorio del Partido Nacional se reúne este lunes para designar a la sucesora de Pablo Iturralde

En paralelo, fuentes nacionalistas dijeron a Subrayado que Iturralde pidió ser recibido este lunes por el directorio; su comparecencia no estaba confirmada, al menos hasta este domingo.

Seguí leyendo Nueva presidenta del PN sobre Pablo Iturralde: "fue una opinión personal y privada, desafortunada, errónea, que no compartimos"

En la conversación con Penadés, Iturralde definió a la fiscal del caso, Alicia Ghione, como una “amiga”. El chat fue de marzo de 2023 y fue luego de que ambos se enteraran de que Ghione asumiría en el caso. "Alicia es nuestra", celebró entonces Iturralde, quien este jueves a través de una carta negó haber presionado a la Justicia y pidió a la Fiscalía que investigue.

"La noticia respecto a que ejercí algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal en el caso del ex senador Penadés es absolutamente falsa. A lo largo de mi carrera política he defendido en todas las instancias las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia y esta no ha sido la excepción", escribió.

Y agregó: "Los hechos son elocuentes respecto a lo actuado por la Justicia en forma profesional e independiente, desmintiendo cualquier acusación falsa basada en interpretaciones caprichosas desconectadas de la realidad".