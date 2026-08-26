Directorio del BROU analiza informes internos tras asalto en Pando y evalúa revisión de protocolos de seguridad

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, indicó que en la reunión del directorio del jueves se analizarán los informes internos del banco sobre el robo a la sucursal de Pando. "Vamos a estar investigando minuciosamente cada uno de los pasos y ver las oportunidades de mejora que pueden existir en cada uno de los casos, para mejorar la seguridad", afirmó.

García fue consultado sobre las medidas de seguridad de la sucursal y sostuvo que en la mayoría de las agencias del interior ese servicio se cubre con policías y con guardias privados. El análisis de lo ocurrido el lunes por parte de personal especializado del banco determinará eventuales ajustes a los protocolos, indicó.

"Entendemos que esto es un caso aislado, pero estamos muy cerca del Ministerio del Interior, hablando directamente con el ministro para hacer un seguimiento de esto", remarcó.

García y la gerenta general del BROU, Mariela Espino, estuvieron este miércoles en la sucursal de Pando, que minutos antes de la 6 de la tarde del lunes fue asaltada por cuatro delincuentes armados, de donde se llevaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

El titular del BROU dijo que tras el asalto se activó un protocolo de apoyo y soporte a los funcionarios de la sucursal y también para los empleados de la empresa de seguridad que prestaban servicio en el local bancario. Aseguró que la seguridad de las personas en lo más importante.

Espino fue consultada sobre la cantidad de dinero en ese momento en la sucursal y dijo que depende del flujo de efectivo de los clientes, de su operativa y sus necesidades. "No estaba accesible. Los delincuentes pudieron llegar a acceder al dinero, pero no era dinero que estuviera a la vista, sino que era dinero que se está recibiendo dentro de lo que es la dinámica y la operativa de la sucursal", indicó.

Sobre la posibilidad de restringir el acceso a la sucursal asaltada, la gerenta general del banco dijo que es "una situación muy especial" y que no se mantendrá de forma permanente.

Espino sostuvo que el delincuente que ingresó primero a cara descubierta a la sucursal de Pando, sacó un número, estuvo 30 segundos e inmediatamente entró el resto de la banda. "Entró como un cliente normal", aseguró.