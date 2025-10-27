Directorio blanco recibe a exministros Javier García y Armando Castaingdebat por caso Cardama

El Directorio del Partido Nacional recibe este lunes a los exministros de Defensa del gobierno de Lacalle Pou, Javier García y Armando Castaingdebat , para analizar la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama , hecho que tiene a los dos dirigentes blancos como objetivo de las críticas del Frente Amplio.

Javier García firmó el contrato con Cardama como ministro a fines de 2023, y Castaingdebat aceptó la garantía que presentó Cardama casi un año después cuando él era ministro.

Esa garantía es la que denuncia el gobierno de Orsi como falsa, presentada por “una empresa de papel”, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, en referencia al banco EuroCommerce que “no existe”, agregó el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz al presentar la denuncia penal ante Fiscalía el viernes pasado.

El presidente Orsi dijo el miércoles pasado en conferencia de prensa que hay “indicios de estafa o fraude al Estado”.

El Directorio del Partido Nacional respaldará este lunes a los exministros García y Castaingdebat, y volverá a insistir en que el gobierno debió exigir a Cardama otra garantía, pero no rescindir el contrato cuando ya se habían pago 30 millones de dólares al astillero español y la primera de las patrulleras oceánicas estaba en construcción.