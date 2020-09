Directorio blanco expresó su "total apoyo" a Raffo tras cruce con Mujica

El ex presidente aseguró que los candidatos se acuerdan de Montevideo “en momentos electorales”. Además se refirió a la forma de vestirse de la candidata Raffo quien, este domingo, en un acto en su sede central manifestó que no va a dejar que Mujica “la estigmatice y le diga groserías”.

El Directorio del Partido Nacional también se refirió a los dichos del ex presidente mediante un comunicado, en el cual plantearon que “la ofensa personal como argumento político es propio de cobardes sin argumentos”,

Asimismo, manifestaron que las declaraciones del ex presidente fueron “agraviantes” y “coronaron una falta de respeto a la ciudadanía y a la candidata” que no van a tolerar.

“Hoy como ayer, desprecio y agravio, falta de nivel e intolerancia, característica de quienes no creen en la alternancia democrática y prefieren el terrorismo, verbal en este caso" dice el texto.

Finalmente, el Directorio del partido oficialista remarcó "el total apoyo y solidaridad del Partido Nacional a la Sra. Laura Raffo por su gallardo y valiente proceder, con el nivel que la ha caracterizado siempre y que ilustra su respeto y actitud ante la contienda política que deberán dirimir los ciudadanos -que son los que en definitiva tienen la última palabra- el próximo domingo".

El ex presidente y actual secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti, lamentó los dichos del ex presidente en el marco de las elecciones departamentales.

CEJAS MUJICA

El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Álvaro Villar también se refirió al discurso de Mujica el sábado, y expresó que "no hay que ofenderse tan fácil" pero manifestó que "no se va a meter" en la polémica. "Hizo algunas bromas, alguna cuestión media en broma pero no la ofendió ni le faltó el respeto" concluyó.

Sin embargo, la candidata a edila por el sector de Villar, Patricia Soria, dejó en claro no estar de acuerdo con lo que dijo el ex presidente. ""No se centran los discursos en las apariencias de las personas, me centro en las ideas".