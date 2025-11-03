Directorio analiza las reuniones con el gobierno por seguridad y los últimos movimientos políticos en el Parlamento

El Directorio del Partido Nacional se reúne este lunes 3 de noviembre desde la hora 10 con varios temas de la actualidad política en el centro del análisis.

Las reuniones con el gobierno y los demás partidos políticos en las que se debaten medidas para mejorar la seguridad ciudadana, es uno de los temas principales de análisis este lunes.

El Directorio también recibirá un informe de los coordinadores parlamentarios del Partido Nacional, con las últimas novedades de la actualidad política.

Aquí se destacan tres temas políticos. Por un lado el debate en el Senado de la ley de presupuesto y los cambios que tendrá el proyecto aprobado en Diputados. Y por otro las dos interpelaciones que se realizarán en las próximas semanas, a la ministra de Defensa Sandra Lazo por el contrato con Cardama y la denuncia del gobierno; y la interpelación a la ministra de Salud por la situación legal del presidente de ASSE Álvaro Danza.

Por último, el Directorio recibirá una informe director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).