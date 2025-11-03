RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Directorio analiza las reuniones con el gobierno por seguridad y los últimos movimientos políticos en el Parlamento

El Directorio del Partido Nacional recibe también un informe de su representante en la Ursec. Seguridad e interpelaciones a Lazo y Lustemberg son también temas de análisis.

Directorio del Partido Nacional. Reunión de octubre por el caso Cardama. Foto: FocoUy

Directorio del Partido Nacional. Reunión de octubre por el caso Cardama. Foto: FocoUy

El Directorio del Partido Nacional se reúne este lunes 3 de noviembre desde la hora 10 con varios temas de la actualidad política en el centro del análisis.

Las reuniones con el gobierno y los demás partidos políticos en las que se debaten medidas para mejorar la seguridad ciudadana, es uno de los temas principales de análisis este lunes.

El Directorio también recibirá un informe de los coordinadores parlamentarios del Partido Nacional, con las últimas novedades de la actualidad política.

Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional. Octubre 27. Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Lacalle Pou asistió a la reunión del Directorio del Partido Nacional que analizó el caso Cardama

Aquí se destacan tres temas políticos. Por un lado el debate en el Senado de la ley de presupuesto y los cambios que tendrá el proyecto aprobado en Diputados. Y por otro las dos interpelaciones que se realizarán en las próximas semanas, a la ministra de Defensa Sandra Lazo por el contrato con Cardama y la denuncia del gobierno; y la interpelación a la ministra de Salud por la situación legal del presidente de ASSE Álvaro Danza.

Por último, el Directorio recibirá una informe director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre

Te puede interesar

Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
EN SUÁREZ Y REYES

Consejo de Ministros analiza con Orsi cambios al presupuesto y el caso Cardama
Javier García interpelará a la ministra Lazo por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama video
EN EL SENADO

Javier García interpelará a la ministra Lazo por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama

Dejá tu comentario