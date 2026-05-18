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JIMENA FERNÁNDEZ

Directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos propone crear allí la figura del comisionado para niños y adolescentes

Jimena Fernández, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se refirió así al proyecto aprobado por el Frente Amplio para crear el comisionado parlamentario para niños y adolescentes.

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La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh)Jimena Fernández dijo que coincide con la creación de un comisionado que vele por la seguridad y los derechos de niños y adolescentes, pero discrepa con que esa figura funcione dentro del Parlamento, como lo hace ya el comisionado para el sistema carcelario.

Entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, Fernández dijo que el comisionado para niños y adolescentes debería estar dentro de la Institución de Derechos Humanos, donde ya se trabaja el tema, aseguró.

El Frente Amplio aprobó días atrás el proyecto de ley que presentó la senadora Blanca Rodríguez, y que crea la figura del comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia.

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Jimena Fernández propone “tomar la propuesta de la senadora Blanca Rodríguez pero no duplicar institucionalidad”. En esa línea propone “poner esa nueva institucionalidad adentro de la Institución de Derechos Humanos”.

Fernández aseguró que alcanza con “elegir a la persona” (el nuevo comisionado) y ponerlo a dirigir un equipo dentro de la Inddhh.

“Con lo que tenemos se puede comenzar porque ya de hecho lo hacemos”, dijo Fernández, en referencia al trabajo de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes que realiza la Institución.

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