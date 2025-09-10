Directora de Inmujeres dijo que "falta un convenio con el MTOP" para que funcione la Alerta Amber

La directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) Mónica Xavier marcó la necesidad de que la Alerta Amber quede operativa y dijo que lo que falta para que quede operativa es un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

"Está la ley, está la reglamentación, y lo que se nos dice que falta es un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el cual, de alguna manera técnica que desconozco, el monitoreo de todas las cámaras dé un panorama y se sepa lo más rápidamente posible qué respuesta se puede dar", dijo Xavier. "Quisiera que se resolviera ayer", sostuvo.

Andrés Ojeda le planteó al ministro del Interior, Carlos Negro, que se aplique la Alerta Amber en casos de desapariciones de niños. Negro coincidió, pero aclaró que el caso del secuestro y asesinato en Soriano no estaría contemplado.

"Deberíamos rever entonces cuál es el objeto de la Alerta Amber. Yo creo que debería ser útil para estos casos y si no lo es, deberíamos al menos reformularla. Creo que este episodio que vivimos, tiene que por lo menos servir a los efectos de tomar acciones lo más preventivas posibles para casos de esta envergadura", dijo Ojeda. ALERTA AMBER OJEDA