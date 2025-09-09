Directora de Inmujeres se refirió a posibilidad de agregar violencia vicaria en ley de género

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, participó de la reunión con colectivos feministas de la sociedad civil, para una mesa de trabajo en Torre Ejecutiva que busca medidas contra la violencia de género.

Entre los puntos sobre la mesa de trabajo, estuvo el tema presupuesto, y “las leyes que, por la evaluación que tenemos, no han contribuido a mejorar, como pueden ser la llamada de tenencia compartida y la necesidad de legislar sobre los delitos violentos contra niñas, niños, de carácter sexual”.

Al ser consultada sobre si hay una decisión tomada sobre derogar la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, Xavier dijo que no, pero que el Parlamento trabaja el tema. “Lo que podemos decir es que la fuerza política tiene la revisión y modificación en su programa, pero no estamos teniendo desde acá una decisión en este momento”, sostuvo y remarcó que “realmente no contribuye a mejorar la situación, sino a empeorarla”.

Además, se analiza que se modifique la ley de violencia de género para que abarque la violencia vicaria: “Que se agregue a esa ley la caracterización de violencia vicaria, que no fue posible cuando la misma se aprobó, se discutió pero no quedó conceptualizado. No era un fenómeno que estuviera ni tan presente ni que hubiera avances en el mundo y en la región sobre los que pudiéramos tener buena base argumental”.

Temas de la nota Inmujeres

Mónica Xavier