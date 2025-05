Directora explicó "crisis estructural" que motivó cierre al público de Biblioteca Nacional; exjerarca lamentó decisión

Por ejemplo, mencionó dificultades a nivel de recursos humanos con poco personal para poder trabajar regularmente. "El personal se ha ido jubilando y no ha tenido reposición", aseguró. Hay funcionarios que cumplen más de un rol para subsanar la escasez de personal.

Schiappapietra también sostuvo que el organigrama de la Biblioteca Nacional es de 1988, lo que, a su juicio, no le permite generar proyectos, y aludió al uso que el público le da a la biblioteca. "Acá, entra muy poca gente, regularmente", aseguró.

Respecto a los daños estructurales, la directora de la biblioteca dijo que en algunas zonas de los depósitos, que soportan mucho peso de libros y diarios, hay hundimiento de piso. Además, hay copias únicas de diarios del siglo pasado que se están deteriorando por falta de fumigación.

"La Biblioteca Nacional no sabe, en este momento, cuántos libros tiene ni qué material se ha perdido", afirmó. Schiappapietra indicó que es parte de las dificultades organizacionales que tiene la biblioteca.

"Es un cierre para poder mirar para adentro, poder hacer un diagnóstico (...) y poder armar un proyecto que nos permita reconstruir esta Biblioteca Nacional de la manera en que podamos", remarcó. Schiappapietra aseguró que en este momento "no hay riesgo de derrumbe", "sí, tenemos indicadores a los que tenemos que prestarle mucha atención".

En cuanto a la accesibilidad, la rampa presenta hundimiento que hace imposible a determinadas personas ingresar en silla de ruedas, y las salidas de emergencia sobre calle Guayabos está obstruida, por estar en ese lugar el depósito de derechos de autor.

Schiappapietra sostuvo que tuvo una entrevista con el exdirector de la biblioteca, Valentín Trujillo, en el proceso de transición.

RESPUESTA DE TRUJILLO

El director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno anterior, Valentín Trujillo, lamentó este lunes la decisión de cerrar al público la biblioteca desde el martes. En una carta abierta desde Maldonado, Trujillo pidió que Schiappapietra aclare si se refirió al período 2020-2025 y aseguró que coincidió con ella en una actividad, en la que no le hizo referencia a la situación actual y que destacó la gestión anterior.

"A nosotros sí nos tocó asumir en un verdadero caos, luego de quince años de gestión del partido que hoy preside el gobierno que integra la directora. La BNU no tenía memoria de gestión y estaban ausentes múltiples protocolos, además de casi nula acción en el interior. Había una falta absoluta de rumbo y de liderazgo. Nunca me recibió la directora anterior ni me hizo llegar información de la BNU", afirmó. "Había enormes problemas locativos y de limpieza, de seguridad, de gestión humana y de presupuesto. Y en ningún momento se nos pasó por la mente que la solución fuera cerrar la institución", acotó.

Trujillo detalló lo hecho durante su gestión a nivel edilicio, en lo organizacional, en potenciar la página web, e seguridad, limpieza y mantenimiento.

"Las actuales autoridades reciben una BNU en un estado que permite seguir avanzando en la promoción y descentralización de la cultura", aseguró Trujillo en parte de carta.