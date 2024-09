Directora del MEF dijo que reciben consultas de inversores y calificadoras de riesgo preocupados por el plebiscito

“Recibimos muchas consultas de inversores sobre el tema del plebiscito, y como dijo la ministra (Azucena Arbeleche) nosotros estamos esperando que eso no ocurra (la aprobación del plebiscito), confiamos en que la pepeleta no se apruebe porque realmente sería una situación muy catastrófica para el país, y es lo que le estamos transmitiendo a los inversores”, dijo Bensión entrevistada este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Sin lugar a dudas que hay consultas. Es la consulta que nos llega de los inversores, de las calificadoras de riesgo, y realmente tenemos allí una situación de peligro, de riesgo para la economía uruguaya y para todos los uruguayos que no se termina de dimensionar”, alertó.

Bensión aseguró que si se aprueba el plebiscito “todos los planes y programas de los candidatos a la Presidencia no podrían ser implementados”, y agregó: “Puedo aseverar que el candidato que suba a la Presidencia el 1 de marzo va a tener que subirle impuestos a los uruguayos, a las empresas y a las personas”.

“Todos estos inversores que preguntan y les preocupa, si sale la papeleta seguramente nos van a duplicar o nos van a incrementar notoriamente el costo de prestarnos dinero y eso va a tener un derrame a todas las empresas que hoy están pagando la mínima prima de riesgo justamente porque la calificación de deuda uruguaya está en el nivel más alto de la historia, van a tener que pagar más las empresas. Eso va a generar aumento de impuestos y desempleo, si las empresas van a tener que pagar más van a tener menos recursos, eso va a generar una situación económica realmente peligrosa y caótica, con lo cual instamos a los uruguayos a que no se queden con esa expresión de deseo de jubilarse antes y ganar más, porque eso no va a ocurrir. El día después lo que va a tener que pasar es que va a haber aumento de impuestos y entonces no se va a ganar más”, apuntó la directora del MEF.