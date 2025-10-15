RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANA JUANCHE

Directora de cárceles reconoce que "existen procesos de corrupción" interna y que se vulneran "los procedimientos de seguridad"

“El sistema tiene múltiples vulnerabilidades, sobre todo en los mecanismos de control”, dijo la directora del INR (cárceles) Ana Juanche

modulo-4-ex-comcar-santiago-vazquez-carcel

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche, reconoció que a veces fallan los “procedimientos de seguridad” en las cárceles, y que además “existen procesos de corrupción” interna.

“El sistema tiene múltiples vulnerabilidades, sobre todo en los mecanismos de control”, dijo este miércoles entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Y agregó: “No solamente hay vulneración a los procedimientos de seguridad, si no que también existen procesos de corrupción que se persiguen y que estamos denodadamente tratando de controlar”.

operadores penitenciarios civiles haran paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las carceles
Operadores penitenciarios civiles harán paro en reclamo de mejores condiciones de trabajo en las cárceles

Más de 16.000 personas privadas de libertad hay en las cárceles de Uruguay, y las más grandes, la de Santiago Vázquez y la de Libertad, están con sobrepoblación.

Juanche admitió también que existen vínculos directos entre delincuentes presos y otros en libertad, y actos delictivos o bandas criminales que se organizan dese la cárcel.

