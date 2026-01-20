RECIBÍ EL NEWSLETTER
valeria vasconcellos

Directora de Bomberos explicó cómo se seleccionan efectivos que viajarán a Chile sin resentir servicio en Uruguay

"Nosotros sabemos que vamos a la región de Ñuble, la topografía ahí es muy diferente a la que manejamos en nuestros incendios forestales acá en Uruguay", explicó Vasconcellos.

Uruguay enviará bomberos para colaborar en el combate a incendios en Chile. Valeria Vasconcellos, directora, explicó cómo se procede para seleccionar a quienes viajarán "sin resentir" el servicio en el país.

"Estamos en la evaluación final de estos bomberos, son más de 30. En el día de mañana hacemos el último chequeo médico, y los seguros, pero tenemos una lista inicial ya concretada y una lista de espera por los resultados médicos", explicó Vasconcellos.

Entre los seleccionados hay "personal de todas las jerarquías", entre los que se busca "sortear un poco la gente que se encuentra en todo el país y sin desmerecer el trabajo propio de Uruguay, porque estamos en temporada estival y de mucho trabajo".

Incendio forestal en laguna Negra, Rocha. Foto: Bomberos.
"Nosotros sabemos que vamos a la región de Ñuble, la topografía ahí es muy diferente a la que manejamos en nuestros incendios forestales acá en Uruguay. El personal ya entre mañana y el jueves tenemos reuniones de interacción y de planificación, y vamos a apoyar a Chile, por lo tanto vamos en un trabajo en conjunto con ellos y a disposición de ellos", explicó la directora de Bomberos.

