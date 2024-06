Director uruguayo Fede Álvarez fue invitado a ser miembro de la Academia de cine de Hollywood

En 2009, Fede Álvarez realizó el cortometraje de ciencia ficción "Ataque de Pánico, que subió a Youtube y se volvió viral. Ese trabajo lo puso en el foco de Hollywood. Allí, trabajó en su primera película, "Evil Dead", que se estrenó en 2013. Después de ese remake del clásico de terror de 1981, estrenó en 2016 "No Respires", un thriller de terror que tiene como protagonistas a un hombre ciego y un grupo de amigos que intentan robarle. En 2018 fue el turno de "The Girl in the Spider's Web", de la serie literaria Millennium. Este año se estrena "Alien: Romulus".