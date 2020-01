Director de Policía discrepa con plan para que expolicías actúen ante delitos

El actual director Nacional de la Policía, Mario Layera, entiende que los artículos del anteproyecto de Urgente Consideración referentes a cambios en materia de seguridad suponen modificaciones sustanciales en el accionar de la fuerza y sobre todo en las normas, pero indicó que son asuntos que ahora pasarán a estudio.

El jerarca se mostró contrario al artículo que le otorga derecho de portar arma y actuar en delitos en proceso a los retirados policiales.

“Ya lo he dicho en otra oportunidad, no estoy de acuerdo con eso, sé que hay muchos policías retirados que quieren participar y seguir actuando porque tienen ese sentimiento de colaborar con la seguridad, pero por algo pasó a situación de retiro. Eso significa que las condiciones físicas, principalmente, para actuar en situaciones críticas no son las mismas".

Layera entiende que la ampliación de la legítima defensa presunta es un cambio de paradigma que busca responder a los elevados niveles de violencia que sufre la sociedad uruguaya.