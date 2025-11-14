RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Director de Movilidad de la IMM explicó cómo funcionan las nuevas fiscalizaciones en la capital

Las multas que se registran a través de cámaras deben ser validadas por inspectores. De las incidencias, un 40% se consolida como infracción.

german-benitez-movuilidad-imm

Comenzaron a regir una serie de normas dispuestas por la Dirección de Movilidad de la Intendencia de Montevideo que incluye límites en calles y veredas para estacionar por franja horaria.

"Los siete puntos fijos de control comenzaron a fiscalizar el 10 de octubre. Hace más de un mes. Se han generado unas 1.200 incidencias de las cuales se han validado como multas unas 500. Tenemos un ratio más o menos de validación de un 40%", explicó el director de Movilidad, Germán Benítez.

En esa línea, detalló que quien determina la multa es el inspector de tránsito. "Lo que pasa es que no es la cámara la que genera la multa, sino que la cámara saca una foto, hace un registro, y luego eso es validado por un inspector de tránsito", remarcó.

organizacion entrego una peticion contra la prospeccion sismica en costa uruguaya
Seguí leyendo

Organización entregó una petición contra la prospección sísmica en costa uruguaya
Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Prisión preventiva para el hombre que baleó a su hija adolescente en vivienda de Flor de Maroñas
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos

Te puede interesar

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
DENUNCIA ARCHIVADA POR FISCALÍA

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos video
SE REUNIRÁ CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama. video
Política

"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

Dejá tu comentario