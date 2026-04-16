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ALTERNATUS DICE QUE FUE UNA BROMA

Director del INBA dijo que buscan a un puma que se escapó en Canelones, cerca de Zonamerica y el barrio La Tahona

Lo informó en rueda de prensa el director del INBA Esteban Vieta. Dijo que el puma fue visto en las inmediaciones de Zonamerica y camino de Los Horneos, cerca del barrio La Tahona, en Canelones. Lo busca la Intendencia y la Policía. Advierten a la población que no se acerque.

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Un puma se escapó y fue visto en las inmediaciones de Zonamerica y camino de Los Horneos, cerca del barrio La Tahona, en Canelones, informó este jueves de tarde el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) Esteban Vieta.

El jerarca dijo que han recibido reportes de que fue visto en esas zonas de Canelones, cerca del límite con Montevideo, y aseguró que lo están buscando con personal de la Intendencia y de la Policía.

Vieta advirtió a la población de que no se acerque si lo ve y que en esos casos se contacte con las autoridades para reportar su ubicación.

“Por estar en una situación como está puede atentar contra un animal o contra una persona”, dijo Vieta.

“No sabemos si es de alguna persona que lo había comprado o conseguido en algún lugar de una forma no legal seguramente”, comentó acerca de si se conoce de dónde se escapó el puma o quién lo tenía.

También adelantó que si el puma lo tenía un particular, de forma ilegal, será multado.

¿Una broma?

La organización de protección animal Alternatus informa en redes sociales que la publicación original que da cuenta del puma suelto en Canelones es falsa.

Alternatus dice que "mediante consultas con especialistas y en contacto con la persona que circuló inicialmente la imagen, pudimos corroborar que se trató de una broma y que hizo un montaje del felino en una foto que él sacó en el lugar vacío".

Embed - Alternatus Uruguay on Instagram: " No difundas todo lo que ves en redes sociales sin estar seguro de su veracidad. Hoy muy temprano recibimos consultas de vecinos muy preocupados por el aparente registro de un puma en la zona de Villa El Tato, en Barros Blancos. A estas horas, tenemos varias decenas de mensajes por el mismo tema. La gente está muy asustada y están difundiéndolo masivamente. Mediante consultas con especialistas y en contacto con la persona que circuló inicialmente la imagen, pudimos corroborar que se trató de una "broma" y que hizo un montaje del felino en una foto que él sacó en el lugar vacío. Invitamos a usuarios de redes sociales a ser responsables del contenido que suben, tengan en cuenta las consecuencias de generar noticias falsas y a la gente que es quien lo difunde, que antes de difundir algo "raro", consulten a sus referentes de confianza. Por favor. Paren de divertirse causando pánico, piensen en los demás... son gente grande."
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