Director del INBA dijo que buscan a un puma que se escapó en Canelones, cerca de Zonamerica y el barrio La Tahona

Un puma se escapó y fue visto en las inmediaciones de Zonamerica y camino de Los Horneos, cerca del barrio La Tahona, en Canelones, informó este jueves de tarde el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) Esteban Vieta.

El jerarca dijo que han recibido reportes de que fue visto en esas zonas de Canelones, cerca del límite con Montevideo, y aseguró que lo están buscando con personal de la Intendencia y de la Policía.

Vieta advirtió a la población de que no se acerque si lo ve y que en esos casos se contacte con las autoridades para reportar su ubicación.

“Por estar en una situación como está puede atentar contra un animal o contra una persona”, dijo Vieta.

“No sabemos si es de alguna persona que lo había comprado o conseguido en algún lugar de una forma no legal seguramente”, comentó acerca de si se conoce de dónde se escapó el puma o quién lo tenía.

También adelantó que si el puma lo tenía un particular, de forma ilegal, será multado.

¿Una broma?

La organización de protección animal Alternatus informa en redes sociales que la publicación original que da cuenta del puma suelto en Canelones es falsa.

Alternatus dice que "mediante consultas con especialistas y en contacto con la persona que circuló inicialmente la imagen, pudimos corroborar que se trató de una broma y que hizo un montaje del felino en una foto que él sacó en el lugar vacío".