Director del Hospital Maciel dio detalles de la salida sin alta médica de "Betito" Suárez en la madrugada

Eguren recordó que Suárez, quien no tiene causas abiertas ni está requerido por la Policía, fue operado con éxito en el Hospital del Cerro, donde se le realizó una laparotomía por una herida de bala en el abdomen. Fue “una operación limpia, tranquila que no tuvo complicaciones” por una lesión que no afectó muchos órganos, informó.