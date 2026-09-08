Diputados votó por amplia mayoría el acceso de la mutualista Casmu al Fondo de Garantía, por USD 122.000.000

La Cámara de Diputados votó el Fondo de Garantía de USD 122.000.000 para la reestructuración de pasivos para la reestructuración de pasivos de las instituciones de asistencia médica colectiva.

"Se acaba de aprobar por amplia mayoría, por 93 votos en 95, el proyecto que amplía los Fondos de Garantías de acceso para el Casmu. Esto es aproximadamente el 90% de la ampliación del Fondo de Garantías, sin condicionamientos; esto sería más o menos 110 millones de dólares", dijo el diputado del Frente Amplio, Federico Preve.

El acuerdo lo que establece es que el Casmu tendrá un acceso a USD 110.000.000 a través del Fondo de Garantías, sin condicionantes, USD 12.000.000 estará condicionados a que los médicos capitalizadores de la mutualista hagan un aporte del 8%, lo que equivale a unos USD 10.000.000 y, en ese caso, se liberan los USD 12.000.000 restantes.

Los médicos lo tendrán que hacer en un plazo de 48 meses como máximo. Ahora la asamblea del Casmu deberá tratarlo y resolverlo para poder acceder al Fondo de Garantía en su totalidad.

Además, se deberá realizar una reestructura en la mutualista y deberá presentar informes trimestrales.

Un artículo que generó cierta polémica y que fue desglosado es el que refiere a la posibilidad que el Poder Ejecutivo, a través de Economía y Finanzas y el MSP, pudiera vetar cuando se designa a un director de una mutualista que está siendo intervenida por el Estado. Ahora será tratado en la Comisión de Constitución y Legislación para llegar a un acuerdo para ver si se puede aplicar tal cual estaba establecido.

El proyecto proviene de la Comisión de Salud y Hacienda integradas y cuenta con las modificaciones que se le incluyeron a lo aprobado en la Cámara de Senadores, a la que vuelve.