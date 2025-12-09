RECIBÍ EL NEWSLETTER
Diputados debaten los cambios del Senado a la ley de presupuesto: hay votos para su aprobación definitiva

La Cámara de Diputados se reúne este martes para considerar y votar los cambios que hizo el Senado a la ley de presupuesto. Están los votos del FA y de Cabildo Abierto para su aprobación definitiva.

“Nosotros vamos a acompañar hoy en tercera cámara”, dijo el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, despejando así cualquier duda sobre la aprobación definitiva del proyecto de ley de presupuesto nacional, que este martes debate en la Cámara de Diputados los cambios que hizo el Senado.

Como tercera cámara, los diputados solo tienen la opción de aprobar o rechazar el presupuesto tal cual volvió del Senado tras ser votado en primera instancia por la Cámara de Representantes.

No hay posibilidad de hacer nuevos cambios, por lo que el voto es sí o no al proyecto que aprobó el Senado, que modificó varios artículos de la ley.

En definitiva, se adelanta que estarán los votos de los 48 diputados del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto para la votación final del presupuesto que comenzará a regir desde enero de 2026, hasta el 2030 inclusive.

Varios diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, así como el representante del Partido Independiente, ya anunciaron que no votarán el presupuesto con los cambios del Senado. Otro sí lo votarán, como anunció el diputado del Partido Nacional Sebastián Andujar:

Será aprobado entonces con las manos en alto del Frente Amplio y Cabildo Abierto.

Siga el debate aquí:

