RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Comisión de Diputados votó por mayoría el presupuesto en general y cientos de artículos por unanimidad

La comisión de Diputados comienza este martes a debatir y votar los artículos donde hay diferencias entre el Frente Amplio y la oposición. El jueves comienza el debate en el plenario de la Cámara.

carpetas-presupuesto-nacional-parlamento-texto-proyecto

La comisión de hacienda y presupuesto de Diputados votó el lunes en general, y por mayoría, el proyecto de ley de presupuesto del gobierno. La votación fue de 15 diputados en 18 que integran la comisión, lo que indica que cuando el proyecto ingrese el jueves al plenario de la Cámara tendrá los votos suficientes para su aprobación general.

Luego vendrá la votación artículo por artículo, y ahí se verá cuáles tendrán mayoría para ser aprobados y cuáles no. Se descarta que los más de 300 artículos votados por unanimidad en comisión también tendrán los votos en el plenario de la cámara.

Luego la discusión se abrirá para introducir modificaciones que permitan la aprobación de varios artículos considerados polémicos, o que generan diferencias entre el Frente Amplio y la oposición.

comision empieza a votar el presupuesto con reasignacion de recursos en varias areas
Seguí leyendo

Comisión empieza a votar el presupuesto con reasignación de recursos en varias áreas

El Frente Amplio no tiene mayoría propia en Diputados y por eso negocia con la oposición cambios que permitan la aprobación de artículos considerados clave para el presupuesto del gobierno, como la creación de nuevos impuestos que financian la asignación de recursos prevista para los próximos cinco años.

El diputado del FA Mariano Tucci (presidente de la comisión) dijo que el lunes se aprobó el 46% del proyecto de ley y que este martes debatirán la sustitución o aditivos a 140 artículos donde hay diferencias.

Además adelantó que la reasignación de recursos y el traspaso de fondos de un rubro a otro se discutirá directamente en el plenario de Diputados, no antes.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala destacó que los blancos votaron en general el proyecto de ley: “Se votó en general en comisión, es algo muy importante porque le augura al país que habrá presupuesto”.

“Por lo tanto, todo indica, en función de la correlación de fuerzas que tenemos en la Cámara de Diputados, que cuando esto se trate en el plenario estarán los votos para que esto tenga media sanción. Eso fue lo que el Partido Nacional quiso garantizarle al país desde el inicio, fue lo que resolvimos y coherentes con esa decisión es que votamos en la comisión y así actuaremos en el plenario”, agregó.

“Avanzamos en los artículos que revisten menos oposición y discrepancia entre gobierno y oposición, que siempre son una porción muy importante del proyecto de presupuesto, gobierne quien gobierne”, destacó.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez defendió la posición de su bancada de no votar el presupuesto en general.

Rodríguez destacó que presentaron al Frente Amplio propuestas “para mejorar el presupuesto”, especialmente en “políticas públicas que necesitan un refuerzo, como seguridad, salud mental, transparencia, ciencia y educación”.

“Se lo presentamos a la bancada oficialista y esperamos que esto pueda ser recogido en los próximos días, antes de que empiece la discusión en el plenario de la cámara. En la medida en que esto todavía no ha ocurrido, nos pareció que en esta instancia teníamos que votar negativo”, dijo Rodríguez.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Puerto de Montevideo.
sin acuerdo

Conflicto en el puerto: reunión tripartita en el MTSS no prosperó y trabajadores analizan profundizar medidas
Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
YA FUERON IMPUTADOS TRES DETENIDOS

Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
violencia criminal

"No podemos resignarnos, reducir los homicidios es posible y es urgente", apuntó el ministro Negro

Dejá tu comentario