La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prevé una licencia especial para madres por el cuidado neonatal de sus hijos recién nacidos.
Diputados aprobó proyecto que prevé licencia especial para madres por cuidado neonatal de hijos prematuros
La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, explicó que la iniciativa establece la suspensión del cómputo de la licencia desde el nacimiento de un bebé prematuro hasta su alta médica.
La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, explicó que la iniciativa establece la suspensión del cómputo de la licencia maternal desde el nacimiento de un bebé prematuro hasta su alta médica.
El objetivo es que la madre pueda gozar plenamente de su licencia maternal cuando el bebé llegue al hogar. Auerspeg indicó que el promedio de internación de bebé prematuros es de tres semanas, pero hay casos más extremos que requieren un período más prolongado de hospitalización, y las madres consumen toda su licencia durante la internación.
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