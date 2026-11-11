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Diputados aprobó extender plazo para regularizar o entregar armas de fuego

"Entre julio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2621 armas que no tenían registro previo", detalló el diputado Garlo.

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La Cámara de Diputados aprobó extender el plazo para regularizar o entregar voluntariamente armas de fuego hasta el 1º de noviembre de 2027. El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores.

El diputado frenteamplista, Joaquín Garlo, sostuvo que los mecanismos de regularización de armas llevan a que se extiendan las prórrogas.

"Según la información que proporcionara el servicio de material y armamento del Ejército, entre julio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2621 armas que no tenían registro previo y 46.137 mediante transferencias o solicitudes de renovación. Asimismo, 2592 armas fueron entregadas voluntariamente y destruidas de forma posterior", detalló.

Foto: AFP.
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De todos modos, según las estadísticas, el 30% de las armas que circulan no están regularizadas.

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