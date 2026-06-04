Diputado del FA acusó a nacionalista de "actitud destemplada" ante autoridades de Jutep en comisión

El diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, cuestionó al nacionalista Juan Martín Rodríguez y aseguró que tuvo "una actitud destemplada, individual y en solitario" durante la comparecencia del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

"Hay límites que no se pueden exceder", afirmó Tucci y acusó a Rodríguez de burlarse del nombre de la Jutep, socavando su institucionalidad. "Esas cosas no pueden estar permitidas a nadie, a ningún partido político, a ningún actor de la política nacional", agregó. Adelantó que denunciará el caso ante la interpartidaria y llevará el tema al presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi.

Tucci sostuvo que eso afecta la credibilidad de los partidos políticos y la identidad nacional construida por todos. Realizó un llamado a la concordia nacional, al respeto y a la construcción colectiva.

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El diputado frenteamplista aseguró que la oposición está en su derecho de pedir la renuncia de los integrantes de la Jutep, si así lo considera. "No estamos cuestionando su derecho, estamos cuestionando la forma que ha utilizado algún actor de la oposición, no todos, para recibir a una delegación de una institución del Estado, que es importante, que juzga nada más ni nada menos que la conducta política y la ética de los actores de la política nacional", remarcó.

Tucci indicó que Luis Calabria, el representante de la oposición en la Jutep, le da garantías republicanas al país. Pidió prudencia y aseguró que a Rodríguez "se le va la moto".

El oficialista insistió que la actuación de las actuales autoridades es "absolutamente transparente" e incluyó a Calabria.

Tucci afirmó que los calificativos de Rodríguez a una institución del Estado "lacera y socava la credibilidad de las instituciones en general y la política tiene que oponerse férreamente a ese tipo de actitudes".

Espera que las denuncias anónimas contra Orsi por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe antes de asumir como presidente sean tratadas con transparencia y celeridad.