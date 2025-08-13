Diputado colorado solicitó comisión investigadora por compra de la estancia María Dolores

El diputado colorado Juan Martín Jorge solicitó a la Cámara de Representantes que se conforme una comisión investigadora sobre la compra de la Estancia María Dolores por parte de Colonización.

"Viene a peticionar que se disponga lo necesario para que se conforme una comisión investigadora sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares y sus antecedentes ocurridos en el Instituto Nacional de Colonización en oportunidad de la compra por parte de dicho Instituto de los padrones que componen la 'Estancia María Dolores'", dice la carta enviada al presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir.

Además, durante el debate de la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que solicitará enviar a Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la compra del campo.

"Entendimos que era pertinente mocionar que lo que aquí se esclareció en el día de hoy y en las comisiones se remita a la Fiscalía General y también a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vamos a dar por descontado la voluntad de transparencia del Frente Amplio que creemos que va a votar esta remisión", dijo durante la conferencia de prensa de la oposición, en un intermedio de la cámara. "Si no lo votan, realmente dejarían mucho que desear a la hora de decir qué están escondiendo que no votan la eventual investigación. Como decía Zubía, si no hay nada para ocultar, mejor que pase por ahí, nos sacamos todas las dudas y el tema queda transparentado, y sino, que se busquen responsabilidades", agregó.

"Todo se remite a una lógica de funcionamiento que se repite: como gané la elección, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces la elección no es para rey, la elección es para presidente y para integrar un Poder Ejecutivo y órganos del Estado que están sometidos a la ley, por eso los que ganan no son reyes y por eso los que ganan tienen que dar explicaciones", expresó Ojeda en el debate de la interpelación.

En esa línea, Ojeda comparó la compra de María Dolores con el caso Charles Carrera. "Tiene características similares. Haber tomado decisiones en un lugar como si fuera de su propiedad, en lugar de hacerlo como un jerarca responsable de un lugar en el que está de paso", afirmó.

Además, se refirió a una denuncia que hizo el senador blanco Sebastián Da Silva, sobre que se está pagando "el doble del precio del mercado" y dijo que "implica que un dueño vendedor beneficiado sideralmente por esta venta de forma naturalmente irregular". También aseveró que "no hay ningún informe técnico" que justifique el precio que se paga.

"Estas cosas hacen pensar no que está hecho en términos de queremos esconder, sino que está hecho de forma improvisada", dijo.