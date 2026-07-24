Cortan la rambla del Parque Rodó a la altura de las canteras por pericias tras el homicidio de un niño

La rambla de Montevideo permanece cortada este viernes de mañana a la altura de las canteras del Parque Rodó por trabajos policiales, tras el ataque a tiros ocurrido durante la madrugada que dejó un niño de 12 años asesinado y otras cinco personas heridas .

El corte es únicamente para quienes circulan hacia el este; en tanto, el ingreso al Centro está habilitado.

De momento, se desconoce el horario en que el tránsito vehicular podrá retomar su circulación por el lugar.

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Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el ataque ocurrió mientras se corrían picadas en la calle paralela a la rambla, detrás del Teatro de Verano, una zona que también es utilizada por academias de conducir.

Como consecuencia de la balacera, un niño de 12 años murió. Además, cinco personas resultaron heridas: cuatro fueron trasladadas de urgencia al hospital Pasteur y una al hospital Pereira Rossell.

Durante la mañana, efectivos de Policía Científica realizan pericias en el lugar para avanzar en la investigación, por lo que el tránsito permanece cortado en ese tramo de la rambla.