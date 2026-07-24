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tránsito en montevideo

Cortan la rambla del Parque Rodó a la altura de las canteras por pericias tras el homicidio de un niño

La Policía trabaja en el lugar luego de un ataque a tiros en la madrugada que dejó un niño asesinado y varios heridos, cuando se hacían picadas ilegales.

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Foto: Subrayado. 

El corte es únicamente para quienes circulan hacia el este; en tanto, el ingreso al Centro está habilitado.

De momento, se desconoce el horario en que el tránsito vehicular podrá retomar su circulación por el lugar.

mataron a un nino de 12 anos e hirieron a cinco personas, entre ellos un adolescente de 14, durante ataque a tiros en la rambla del parque rodo
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Mataron a un niño de 12 años e hirieron a cinco personas, entre ellos un adolescente de 14, durante ataque a tiros en la rambla del Parque Rodó

Según la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el ataque ocurrió mientras se corrían picadas en la calle paralela a la rambla, detrás del Teatro de Verano, una zona que también es utilizada por academias de conducir.

Como consecuencia de la balacera, un niño de 12 años murió. Además, cinco personas resultaron heridas: cuatro fueron trasladadas de urgencia al hospital Pasteur y una al hospital Pereira Rossell.

Durante la mañana, efectivos de Policía Científica realizan pericias en el lugar para avanzar en la investigación, por lo que el tránsito permanece cortado en ese tramo de la rambla.

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