Diputado colorado Adrián Juri interpelará el miércoles a Juan Castillo por el conflicto en el puerto

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, será interpelado este miércoles 4 de noviembre desde las 11 de la mañana por el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri.

La convocatoria tiene como disparador el conflicto portuario, que a pesar de haberse solucionado, genera diferencias con legisladores de la oposición por cómo se manejó la situación y por las pérdidas que representó.

Juri se preguntó cómo el Poder Ejecutivo cuantificó las pérdidas para el país por el prolongado conflicto portuario. Además, le planteará al ministro por diversas situaciones conflictivas en otros sectores.

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Mientras tanto, desde el oficialismo no justifican la instancia, pero entienden que puede ser positiva para el ministro Juan Castillo.

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, destacó el resultado de la negociación que dio por concluido "un conflicto duro" con un plan de paz sindical para cinco años hasta la próxima administración. "Es un logro. Que quieran interpelar a un ministro de Estado por un logro, capaz que es medio inédito", indicó.