Diputado Cal dio detalles de amenazas que recibió de Aguiar y afirmó que sintió un estado de "indefensión"

En la versión, se detalla la amenaza recibida por Cal de parte de Aguiar, luego de que decidiera hablar con el jefe de Policía de Maldonado para denunciar que el empresario contaba con una gran cantidad de armas y custodias en su famosa mansión de Punta del Este.

“Bo, Seba, dejate de hacer denuncias. Estás quedando pegado, muchacho. Si tenés algún problema conmigo o algo, vení y hablamos acá, de cara, como hombres”, señaló Aguiar.

“Dejate de hacer denuncias, porque la verdad que no te queda. ¿Ta? De frente y mano. Te estoy hablando bien, como caballero. ¿Tenés algún problema conmigo? Venís y me lo decís en la cara, pero no estando denunciando a la gente, y todavía sin razón. ¿Dale? Mirá que sabés donde vivo, así que cuando quieras y donde quieras, papá”, afirmó.

Tras hacer la denuncia, Cal dijo que se sintió en un estado de “indefensión importante”.

Además, advirtió que le informó al exministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre el accionar de Gonzalo Aguiar, pero el ministro desestimó la denuncia.

En la versión taquigráfica a la que accedió Subrayado, Cal cuenta cómo conoció a Aguiar en un viaje a Roma en setiembre de 2021. Allí, el empresario se presentó como accionista de la empresa de cannabis medicinal Boreal.

Más tarde, fue contactado por Aguiar para que lo acompañara a Paraguay por un negocio vinculado a agrominerales. En ese momento, Cal se negó a hacerlo.

“Yo no soy lobbyista. No me dedico al lobby”, le respondió. A lo que Aguiar le habría contestado: “ustedes no tienen idea de quién soy yo, porque ustedes son nuevos, pero yo acá financio campañas políticas y después me van a necesitar”.