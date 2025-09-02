Diputado de Cabildo Abierto pidió aplazar votación de investigadora por María Dolores para después del presupuesto

RECIBÍ EL NEWSLETTER
Álvaro Perrone envió una carta a la coordinadora interpartidaria en que que afirmó que la prioridad de la Cámara de Representantes debe ser el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, remitió este martes una carta a la coordinación interpartidaria en la que solicitó que la votación de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) se aplace para después del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

"Desde Cabildo Abierto dejamos en claro que no nos negamos a la votación de la designación de una comisión investigadora por las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización en la compra de la estancia María Dolores", indicó Perrone en su misiva.

El legislador cabildante sostuvo que cuenta con 456 páginas de documentos de la comisión preinvestigadora sobre el caso y que "muchos de ellos ilegibles que merecen ser analizados con la profundidad, seriedad y responsabilidad correspondiente".

Seguí leyendo

Perrone recordó que la Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de presupuesto que cuenta con más de 700 artículos y que la iniciativa del Poder Ejecutivo debe ser la prioridad.

