Diputado blanco visitó el astillero Cardama: "hay avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas"

El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli viajó al astillero Cardama en Vigo, España, para ver cómo está la construcción de las patrulleras oceánicas que encargó el Ministerio de Defensa en la administración de Lacalle Pou, y que el gobierno de Yamandú Orsi asegura que cuenta con una garantía falsa que denunció ante la Justicia en Uruguay y por lo que busca rescindir el contrato.

“En la visita al astillero de Cardama en Vigo, constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV), así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final”, escribió el diputado de la lista 40 que lidera el senador y exministro de Defensa Javier García.

García fue quien firmó el contrato con Cardama a fines de 2023, y su sucesor, Armando Castaingdebat quien aceptó la garantía presentada por el astillero español y que denunció el gobierno de Orsi ante la presunción, dijo el presidente, de una posible “estafa o fraude” al Estado Uruguayo.

Por este tema el senador García interpelará a la ministra de Defensa Sandra Lazo en los primeros días de diciembre. Embed En la visita al Astillero de Cardama en #Vigo, constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas #OPV así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España, merecen un buen final. pic.twitter.com/puvNKqSlZh — Gabriel Gianoli (@GabrielGianoli) November 12, 2025

