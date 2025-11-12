RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Diputado blanco visitó el astillero Cardama: "hay avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas"

El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli viajó al astillero Cardama en Vigo, España, para ver cómo está la construcción de las patrulleras oceánicas, en medio de la polémica por el anuncio del gobierno de rescindir el contrato.

Cardama-patrulleras-oceánicas-foto-diputado-Gianoli

El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli viajó al astillero Cardama en Vigo, España, para ver cómo está la construcción de las patrulleras oceánicas que encargó el Ministerio de Defensa en la administración de Lacalle Pou, y que el gobierno de Yamandú Orsi asegura que cuenta con una garantía falsa que denunció ante la Justicia en Uruguay y por lo que busca rescindir el contrato.

“En la visita al astillero de Cardama en Vigo, constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV), así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final”, escribió el diputado de la lista 40 que lidera el senador y exministro de Defensa Javier García.

García fue quien firmó el contrato con Cardama a fines de 2023, y su sucesor, Armando Castaingdebat quien aceptó la garantía presentada por el astillero español y que denunció el gobierno de Orsi ante la presunción, dijo el presidente, de una posible “estafa o fraude” al Estado Uruguayo.

diputado propone eliminar por ley la obligatoriedad del voto de egresados en las elecciones universitarias
Seguí leyendo

Diputado propone eliminar por ley la obligatoriedad del voto de egresados en las elecciones universitarias

Por este tema el senador García interpelará a la ministra de Defensa Sandra Lazo en los primeros días de diciembre.

Embed
Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
MONTEVIDEO

Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

Te puede interesar

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario video
NUEVAS OBRAS EN CANELONES

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario
IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes video
REPÚBLICA DE MÉXICO Y 6 DE ABRIL

IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes
MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene
OPERATIVO SANITARIO EN LA ZONA

MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

Dejá tu comentario