RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Diputado blanco comparó obras de OSE con "un nuevo Antel Arena", en comparecencia de Ambiente a Comisión Permanente

Ortuño aseguró que el plan de obras "persigue y concretará el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable de la población del área metropolitana".

ortuño-en-comision-permanente

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento, acompañado por autoridades de OSE, por las obras para el agua potable y el saneamiento que sustituyen al proyecto Arazatí.

El principal cuestionamiento de la oposición se debe a que quedan por fuera del paquete de obras los trabajos en Solís Chico, lo que supondrá entre 50 y 60 millones de dólares más. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez lo comparó con "un nuevo Antel Arena".

"Lo que le reclamamos al gobierno y en este caso a las autoridades de Ambiente es la máxima de las transparencias. La mayor de las certezas. Certezas temporales y científicas. Porque si en agosto se nos dijo una cosa, y producto de no sé si una o más de una postergación en el plazo de renegociación, se fueron introduciendo cambios, eso genera dudas, ¿por qué la demora, qué falta?", dijo el diputado.

arribo a uruguay el buque sanitario chino; lazo sostuvo que es una muestra mas de la politica exterior del pais
Seguí leyendo

Arribó a Uruguay el buque sanitario chino; Lazo sostuvo que es "una muestra más" de la política exterior del país

Luego añadió que "los impactos no van a ser inciertos, van a ser ciertos e irreversibles una vez que sucedan, y el señor ministro, como persona de bien que yo le reconozco, es consciente de que es el guardián ambiental del territorio. Mi preocupación es la misma que tiene el actual secretario de la Presidencia de la República, que esto no se termine transformando en un nuevo Antel Arena, porque si en cuatro meses, el incremento fue 50, 60 millones de dólares, y todavía no se ha suscripto o se acaba de suscribir a partir de las respuestas, ni le digo cuando esto empiece a desarrollarse".

El ministro Ortuño dijo que estas obras son necesarias y se refirió a que se recibió OSE con una situación crítica.

"Todas las obras anunciadas oportunamente por el gobierno y en particular por nosotros en la interpelación el año pasado se van a realizar", remarcó Ortuño. "Es una muy buena noticia para el país porque persigue y concretará el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable de la población del área metropolitana", indicó y se refirió también a la séptima línea de bombeo, que se añadió al proyecto original.

"Hacía referencia hoy a la diferenciación de las obras que se realizarán en el marco de la renegociación de Arazatí, de las que realizaremos por procesos licitatorios independientes porque ya lo hemos planteado en la interpelación y es bueno referirlo, y porque es cierto que hubo una modificación que estamos informando de una de las obras que se van a realizar pero en forma independiente al igual que Casupá que son las obras vinculadas a Solís Chico", añadió.

ORTUÑO

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo

Te puede interesar

Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar
TACUAREMBÓ

Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar
El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
Foto: AFP. Incendios sin control en Chile. video
GOBIERNO

Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi

Dejá tu comentario