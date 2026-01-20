Diputado blanco comparó obras de OSE con "un nuevo Antel Arena", en comparecencia de Ambiente a Comisión Permanente

El ministro de Ambiente , Edgardo Ortuño, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento, acompañado por autoridades de OSE , por las obras para el agua potable y el saneamiento que sustituyen al proyecto Arazatí.

El principal cuestionamiento de la oposición se debe a que quedan por fuera del paquete de obras los trabajos en Solís Chico, lo que supondrá entre 50 y 60 millones de dólares más. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez lo comparó con "un nuevo Antel Arena ".

"Lo que le reclamamos al gobierno y en este caso a las autoridades de Ambiente es la máxima de las transparencias. La mayor de las certezas. Certezas temporales y científicas. Porque si en agosto se nos dijo una cosa, y producto de no sé si una o más de una postergación en el plazo de renegociación, se fueron introduciendo cambios, eso genera dudas, ¿por qué la demora, qué falta?", dijo el diputado.

Luego añadió que "los impactos no van a ser inciertos, van a ser ciertos e irreversibles una vez que sucedan, y el señor ministro, como persona de bien que yo le reconozco, es consciente de que es el guardián ambiental del territorio. Mi preocupación es la misma que tiene el actual secretario de la Presidencia de la República, que esto no se termine transformando en un nuevo Antel Arena, porque si en cuatro meses, el incremento fue 50, 60 millones de dólares, y todavía no se ha suscripto o se acaba de suscribir a partir de las respuestas, ni le digo cuando esto empiece a desarrollarse".

El ministro Ortuño dijo que estas obras son necesarias y se refirió a que se recibió OSE con una situación crítica.

"Todas las obras anunciadas oportunamente por el gobierno y en particular por nosotros en la interpelación el año pasado se van a realizar", remarcó Ortuño. "Es una muy buena noticia para el país porque persigue y concretará el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable de la población del área metropolitana", indicó y se refirió también a la séptima línea de bombeo, que se añadió al proyecto original.

"Hacía referencia hoy a la diferenciación de las obras que se realizarán en el marco de la renegociación de Arazatí, de las que realizaremos por procesos licitatorios independientes porque ya lo hemos planteado en la interpelación y es bueno referirlo, y porque es cierto que hubo una modificación que estamos informando de una de las obras que se van a realizar pero en forma independiente al igual que Casupá que son las obras vinculadas a Solís Chico", añadió.