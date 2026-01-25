Las diputadas Tatiana Antúnez del Frente Amplio y Paula de Armas del Partido Colorado plantean presentar modificaciones al proceso de adopciones. Entre los puntos están acortar las instancias judiciales, abaratar los costos y mejorar los procedimientos de seguimientos de casos.
Diputadas presentan proyecto de ley con modificaciones para agilizar el proceso de adopciones
La diputada Antúnez explicó que se pretende acortar instancias judiciales y abaratar costos para mejorar seguimientos de casos.
"Nos encontramos con varias dificultades. Una tiene que ver con el proceso en donde ya logré que se de la adopción y tengo que pasar por diversas instancias judiciales. Eso hace que para mí sea algo costoso. En este proceso judicial incluso hay cuestiones que tienen que ver con los privilegios. Si tengo la capacidad de sostener un juicio de tenencia, que me cuesta contrato de técnicos especializados, abogados para la defensa, para la defensa de niños y niñas, lleva un nivel de costo que no todas las familias lo pueden afrontar. Y no por eso, esas familias deberían estar por fuera del derecho de adoptar y de esos niños a ser adoptados", dijo Antúnez.
El proyecto prevé revisar procedimientos de adaptación y seguimiento, además de contemplar la diversidad de tipos de familias.
"En particular hice también un pedido de informes, a las autoridades del INAU, para que deriven a lo que es el área de adopciones, sobre diferentes circunstancias que tienen que ver con las adopciones, cómo están integrados los equipos, qué cantidad de técnicos tienen, qué tipo de formación tienen esos técnicos. Qué concepciones de familias se manejan", explicó entre otros puntos.
