RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Diputadas presentan proyecto de ley con modificaciones para agilizar el proceso de adopciones

La diputada Antúnez explicó que se pretende acortar instancias judiciales y abaratar costos para mejorar seguimientos de casos.

inau-diputada-antunez

Las diputadas Tatiana Antúnez del Frente Amplio y Paula de Armas del Partido Colorado plantean presentar modificaciones al proceso de adopciones. Entre los puntos están acortar las instancias judiciales, abaratar los costos y mejorar los procedimientos de seguimientos de casos.

"Nos encontramos con varias dificultades. Una tiene que ver con el proceso en donde ya logré que se de la adopción y tengo que pasar por diversas instancias judiciales. Eso hace que para mí sea algo costoso. En este proceso judicial incluso hay cuestiones que tienen que ver con los privilegios. Si tengo la capacidad de sostener un juicio de tenencia, que me cuesta contrato de técnicos especializados, abogados para la defensa, para la defensa de niños y niñas, lleva un nivel de costo que no todas las familias lo pueden afrontar. Y no por eso, esas familias deberían estar por fuera del derecho de adoptar y de esos niños a ser adoptados", dijo Antúnez.

El proyecto prevé revisar procedimientos de adaptación y seguimiento, además de contemplar la diversidad de tipos de familias.

oposicion plantea citar a autoridades de inau al parlamento por hechos fatales y graves con menores bajo su custodia
Seguí leyendo

Oposición plantea citar a autoridades de INAU al Parlamento por hechos fatales y graves con menores bajo su custodia

"En particular hice también un pedido de informes, a las autoridades del INAU, para que deriven a lo que es el área de adopciones, sobre diferentes circunstancias que tienen que ver con las adopciones, cómo están integrados los equipos, qué cantidad de técnicos tienen, qué tipo de formación tienen esos técnicos. Qué concepciones de familias se manejan", explicó entre otros puntos.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministro Carlos Negro intimado por juez de Faltas a renovar y presentar licencia de conducir vigente. Foto: FocoUy
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA

Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
LA PEDRERA, ROCHA

Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera
MONTEVIDEO

Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
1987 - 24 de enero - 2026

Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumple 39 años este sábado
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
POLICIALES

Se fugaron tres adolescentes de un centro de Inisa en la noche de este sábado en Montevideo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo video
POLICIALES

Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo
Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera
ROCHA

Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera

Dejá tu comentario