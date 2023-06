Diputada del FA Cristina Lustemberg presentó proyecto sobre primera infancia a Lacalle Pou

La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustemberg , se reunió con el presidente Lacalle Pou para presentar su proyecto de primera infancia, infancia y adolescencia. Se trata de una idea que ya estaba en discusión en el Parlamento en el gobierno anterior, pero no tuvo tratamiento. Ahora se desarchivó y se amplió a adolescencia.

“No es solamente que precisamos invertir más del gasto público social en infancia. Hay que cambiar el diseño, que hoy tenemos una burocracia muy instaurada con mala gestión en algunas sectoriales”, indicó.

En ese sentido, dio como ejemplo “una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, migra entre prestaciones, algunas que vienen por parte del sistema de salud, otras por el BPS, eso no puede ser. Si ese niño también vive una situación de abuso o de maltrato, no puede ser que no haya un equipo interdisciplinario para acompañar a ese niño, adolescente y a esa familia, en esa reparación”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo, Martín Lema, que participó de la reunión que están de acuerdo en que “un formato de gobernanza de optimización de políticas y de recursos sería saludable”. También destacó el “espíritu positivo” del encuentro, al que remarcó su “afán constructivo”.

“Si bien ahora le comentábamos a la diputada que se coordina permanentemente, más teniendo en cuenta lo que fue el incremento en Rendición de Cuentas centralizado en primera infancia, esto no impide de que en forma estructural se genere ese escenario para que no parta de la voluntad de quienes estén circunstancialmente representando a diferentes instituciones”, señaló Lema.