Diputada colorada rechaza proyecto de tenencia compartida; no aporta garantías ni solución, dice

"Así como viene (el proyecto) yo no lo voto", adelantó María Eugenia Roselló.

La diputada colorada María Eugenia Roselló (Ciudadanos) rechaza el proyecto de tenencia compartida , y confirmó al programa Arriba Gente de canal 10 que no acompañará el texto tal cual está, cuando pase al plenario en marzo de 2023.

"No es un proyecto que brinde garantías, desprotege el interés superior de los niños , niñas y adolescentes. No aporta la solución al problema", apuntó la legisladora.

Para Roselló, la solución está en otro lado, y es en dotar de recursos al Poder Judicial para que indague sobre si la denuncia policial que aleja a los padres de sus hijos, no es falsa. Propone que un juez de familia revise cada caso, para saber si está bien decretado lo dispuesto por el juez de la causa, tras una denuncia de una madre.

Por el contrario, indicó, con el actual proyecto se está brindando un instrumento jurídico "para que el Poder Judicial no lo pueda cumplir".

Hoy se está proponiendo modificar el Código de la Niñez, que "brinda garantías" y se opta por "no ir al problema de fondo que es donde surgen esas denuncias falsas", señaló Roselló. Y agregó que se crea un instrumento para que "se abuse de esa herramienta".

"Así como viene (el proyecto) yo no lo voto en el plenario", afirmó. El Partido Colorado no tiene voto en la comisión, porque Ope Pasquet preside la comisión y no tiene derecho a voto. Gustavo Zubía también está imposibilitado de votar.