Diputada colorada presentó proyecto alternativo a tenencia compartida; hay diferencias en la coalición

Roselló dijo a Subrayado que le comunicó vía WhastApp al diputado las modificaciones que iba a presentar y además le hizo la sugerencia de crear una comisión bicameral integrada por la coalición para estudiar el proyecto. "Realmente me llama muchísimo la atención, creo que, para mí es una falta de respeto que él no me haya respondido ese whastApp, ni siquiera cuando nos hemos cruzado en Cámara". Y agregó: "Yo creo que acá no hay voluntad de dialogar, acá hay una intención de apurar el estudio de un proyecto de ley que no tiene unanimidades en el Parlamento".