Dinacia observó a piloto por lanzar comida a damnificados por las inundaciones en Treinta y Tres

Matiaude argumentó que se trató de una situación excepcional en un caso de emergencia por las históricas inundaciones que afectaron la ciudad.

Se puso a la orden de las autoridades departamentales para apoyar vía aérea y llevar alimentos como frutas, verduras, carne y galletas a familias de productores que no pudieron salir de sus viviendas.

El piloto aseguró que las maniobras no implicaron riesgo para las personas. “Lo único que había en la vuelta era agua”, aseguró. “Acá, no hay un problema de seguridad”, sostuvo. Matiaude dijo que se siente capacitado para decidir qué tipo de maniobras puede realizar y cuáles no.

Indicó que prefirió seguir adelante con la tarea sin pedir permiso y cuestionó la burocracia que existe en ese sentido en el país, con la consecuente demora de días, cuando la situación era de urgencia.

“Me pueden multar, me pueden sancionar, me pueden observar, pero no me va a cambiar la vida”, afirmó y justificó su accionar. “Es como que ayudes a un vecino que se cayó en el piso, lo levantás, le das la mano”, dijo. “Si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer”, sentenció.

Desde la Dinacia, se explicó que la observación a Matiaude se debió a que la normativa “prohíbe el lanzamiento de objetos, salvo que se otorgue una autorización y se coordine con los servicios de tránsito aéreo”. Para la coordinación, se requiere una solicitud del interesado.

La dirección aclara que en el caso de Matiaude no hubo una sanción, sino que solo se informó a la junta de infracciones de la Dinacia.