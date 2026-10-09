Diferencias entre Frente Amplio y oposición por proyecto de ley de acceso a la información pública

El Frente Amplio presentó, en el período pasado, un proyecto de ley para ampliar el derecho de acceso a la información pública. El mismo fue archivado y ahora la oposición pretende rediscutirlo.

Durante la legislatura 2020-2025, concretamente en el año 2021, la bancada de diputados del Frente Amplio, en su totalidad, presentó la iniciativa titulada “Derecho de acceso a la información pública”.

El espíritu del proyecto era promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

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Las doce páginas de proyecto fueron firmadas por todos los diputados frenteamplistas, destacándose los hoy senadores Daniel Caggiani, Nicolás Viera, Bettiana Díaz, Felipe Carballo; la actual ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, y de Transporte Lucía Etcheverry y la exministra, hoy diputada, Cecilia Cairo. En total, fueron 30 firmas.

El artículo 2, explica que se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de sujetos obligados. Por ejemplo: organismos públicos, estatales o no estatales, instituciones privadas que reciban, administren y/o utilicen fondos públicos o bienes del Estado.

También plantea algunas excepciones o secretos establecidos por la ley, así como informaciones reservadas o confidenciales.

En cuanto al proceso de pedido de acceso a la información, contempla a cualquier persona física o jurídica y obliga al organismo requerido a cumplir en un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar la información.

Dicho plazo podrá prorrogarse por única vez, con razones fundadas y por escrito, por diez días hábiles.

En la exposición de motivos, la bancada frenteamplista argumentó en su momento que se debe continuar trabajando para mantener la cultura de la honestidad, aumentando los niveles de transparencia, previniendo y combatiendo los posibles casos de corrupción y mal funcionamiento de la administración pública.

Finalmente, el proyecto se votó en comisión, pero no llegó a votarse en el plenario de la Cámara de Diputados y terminó archivado. Sin embargo, en la actual legislatura se desarchivó y ahora es la oposición quien quiere comenzar a discutirlo nuevamente.

NUEVA LEGISLATURA

Archivado durante la legislatura pasada, el proyecto derecho de acceso a la información pública, presentado por el Frente Amplio, fue reflotado por el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional.

Desde la oposición, se entendió pertinente reflotar el texto, teniendo en cuenta que ahora el partido de gobierno cuenta con mayorías en Cámara de Senadores y que en Diputados estarían los votos para aprobarlo.

El texto ingresó nuevamente en la Comisión Especial con Fines legislativos de transparencia y lucha contra el lavado de activos y crimen organizado.

Tras varias semanas de análisis, en la sesión del pasado jueves 1º de octubre, el Frente Amplio pidió archivar el proyecto.

En este ámbito se recibieron delegaciones, entre ellas el 3 de setiembre, al Dr. Gabriel Delpiazzo, quien se refirió al proyecto y analizó el contenido del mismo. En esta instancia, realizó algunas puntualizaciones y sugerencias en temas vinculados a la redacción del proyecto y posibles mejoras.

Según constan en la versión taquigráfica, la diputada Cecilia Cairo, del Frente Amplio, explicó la postura de la fuerza política. “Estuvimos estudiando este tema en la comisión. Delpiazzo nos explicó bien qué cosas podían comprometer y qué cosas no. También es cierto que en los hechos, al final, el acceso a la información de Presidencia, que era uno de los problemas, lo terminamos votando en el Presupuesto, lo que nos permite también allí exista ese acceso a la información“.

Ante esto, el diputado nacionalista, Pablo Abdala, cuestionó y expresó que es llamativo que un proyecto que fuera presentado por el mismo partido político ahora se pide que sea archivado. Aseguró que el Frente Amplio promovió el proyecto y que ahora pide su archivo, porque es gobierno. Sostuvo que esto fortalecería la posición del ciudadano y debilitará la del gobierno.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a Subrayado que “llama la atención que un proyecto impulsado con mucha fuerza por el Frente Amplio en la anterior legislatura, y desarchivado en esta, sean ellos mismos los que lo quieran archivar”.

La próxima semana, este proyecto será puesto nuevamente a consideración en comisión y cada partido deberá comunicar la posición al respecto. Desde la oposición, no descartan forzar la votación en comisión y luego dar discusión política en el plenario.