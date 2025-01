Diego Sanjurjo seguirá como asesor del Ministerio del Interior en el gobierno de Yamandú Orsi

"Lo que hemos hablado es primero sobre el rol que quiere que yo tenga, que es muy similar a lo que Martinelli y Heber en su momento me pedían, que es un asesoramiento y hacerme cargo de políticas que para ellos son importantes. A su vez quizá sobre todo un trabajo más de analista de política pública que es asesorar, sugerir, gestionar, implementar políticas que interesan. En ese sentido hablamos mucho de políticas que se vienen llevando a cabo hasta ahora y de políticas que a mí me gustaría llevar adelante", dijo.

Sobre Negro, dijo que "es una persona que ya conoce el tema y que yo conozco y sé que trabaja muy bien. Tiene un perfil técnico y creo que una visión de la seguridad similar a la mía y también similar a la que se ha perseguido en estos últimos años en el Ministerio del Interior".

Sanjurjo explicó que tras su primer diálogo con Negro, se dirigió al actual ministro, Nicolás Martinelli, y este le dio su respaldo. Luego, habló con las autoridades del Partido Colorado.

"Todos me dijeron exactamente lo mismo, que se alegraban porque quisiera el nuevo ministro contar con mi asesoría y me dieron carta libre para que participe si a mí me parecía que valía la pena. El apoyo del Partido Colorado es estrictamente a mi participación técnica. No es a la gestión en general ni a las políticas", señaló.